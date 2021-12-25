Москва, 25 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. «Возвращение российского спорта в международную семью» является основной целью почетного президента Международной федерации хоккея (IIHF) и бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазеля. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Kremlin.ru Олимпийский флаг и флаг России

«Моя цель — помогать российскому спорту в плане взаимодействия МОК, международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России, — сказал Фазель. — И я сделаю все возможное, чтобы … он (российский спорт) вернулся в международную семью».

Он также добавил, что продолжит посещать Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин в ходе выступления на Совете по развитию физической культуры и спорта заявил, что политическую подоплёку имеют решения Спортивного арбитражного суда в отношении атлетов из РФ, но их нужно выполнять.