25 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 17:30 — REGNUM На экраны вышел новый мультфильм от студии Illumination «Зверопой 2»; мы оказались на нём с дочерьми. Оказались во многом случайно, что забавно, но это уже совсем, как то говорится, другая история. «Зверопой 2», как не трудно догадаться, продолжение одноимённой первой части. Фактически мы получаем ту же картинку — только в несколько расширенном варианте. Большинство современных мультфильмов — впрочем, как и фильмов — не претендует на глубокие мысли. Это такие прыжки в пустоте, исполненные упрощённой версией Нео — то есть много яркости и спецэффектов, но совсем мало смысла.

Зверопой 2 Цитата из видео «Sing 2 — Final Trailer» Youtube.com

Так вот и вышло со вторым «Зверопоем». А ведь тема здесь вполне себе актуальная и масштабная: современный шоу-бизнес и бесконечные проекты из серии «Алло, мы ищем таланты», в которых участвуют как дети, так и старики. В случае «Зверопоя 2» акцент, конечно, сделан на детскую аудиторию. И герои все со звериными лицами. Беда шоу с талантливыми детьми, что те, да, порою очень яркие и способны на многое, но слишком похожи друг на друга, точно атака клонов какая. Но ведь и подобные шоу в принципе — это, прежде всего, вторичность, дающая изначально мертворождённый продукт. Творчество подразумевает индивидуальность.

И в этом плане «Зверопой 2» — идеальная работа. Идеальная своей обезличенностью в обезличенной эпохе. Правда, вряд ли можно занести мульту это в плюс. Второй «Зверопой» полон даже не штампов, а какой-то запредельной посредственности, сотканной из набора прогорклых банальностей и сверхпредсказуемых ходов. А ведь, казалось бы, сколь благодатная тема! Как лихо и едко можно было бы пройтись по современному шоу-бизнесу!

Зверопой 2 Цитата из видео «Sing 2 — Final Trailer» Youtube.com

Нет, конечно, создатели пытаются подковырнуть его. Тут тебе и модный продюсер, пристраивающий свою глуповатую дочь в постановку и ведущий себя как мафиози из GTA. И нарцисс-исполнитель, этакая звериная версия Рики Мартина. И неуверенные в себе исполнительницы главных ролей, преодолевающие страхи и ищущие себя. В общем-то, всё правильно — такие себе почти классические нравоучения, поданные в яркой, очень яркой обёртке (запредельной зрелищностью и берёт современных детей «Зверопой 2»), но ведь можно было — и нужно было! — дать это куда умнее, куда тоньше. А так… хм.

Впрочем, в «Зверопое 2» есть один по-настоящему классный персонаж, прописанный опять же банально, но как минимум с душой — это лев-рокер Клэй Кэллоуэй, ушедший из шоу-бизнеса после смерти жены. Он не хочет выступать, ему отвратительна сцена. Клэй переживает экзистенциальный и творческий кризис. И всё же лев-рокер находит в себе силы и мужество выйти к людям. Его преодоление себя в финале смотрится убедительно, а кавер на песню «I Still Haven 't Found What I'm Looking For» U2 (пусть я и не люблю эту глобалистскую группу) великолепен!

Зверопой 2 Цитата из видео «Sing 2 — Final Trailer» Youtube.com

Собственно, сугубо ради этого и можно было делать столь посредственный фильм. Рок вполне себе жив, а старая школа показывает молодым мастер-класс! Вот только почему не удивляет новое, а? Ведь львов-рокеров всё меньше, да и их на сцену ещё вытащить нужно. Хотя, может, в том и была идея этого яркого и пустого, как нынешний «Голубой огонёк», мульта?

На самом деле, если бы создатели мультфильма — не важно, этого или почти любого другого, ибо «имя им легион» — действовали не только из-за любви к денежным знакам, то они бы учли главное: практически не осталось картин, которые умели бы говорить с детьми о серьёзных вещах по-серьёзному, пусть и на детском языке — то есть нет того, что, простите за старомодность, научало бы добру и выполняло бы столь важную и фундаментальную педагогическую функцию, без которой, на самом деле, никуда и не зачем что-либо делать.

Оттого на выходе мы имеем насколько яркое, настолько и пустое мультшоу, которое во многом педалирует взрослые темы, а их вокруг и без того достаточно. Это, собственно, в принципе едва ли не главная проблема современных детей — в том, что они остаются без детства как такового, перескакивая его. Соцсети и медиа грузят их «взрослыми темами», они подключаются к ним, но внутри-то остаются детьми, потому что взросление — это не только и не столько «штучки для взрослых», сколько ответственность, а вот тут есть серьёзные проблемы. Оттого замкнутый круг, взрослые, казалось бы, люди так инфантильны. Как писал поэт: «Некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть…»

Впрочем, к «Зверопою 2» это уже не относится. Скорее ко всей индустрии мультфильмов в целом, которая переживает вполне логичный этап тотального неумения научать и возвышаться над шоу. И вот таланты в данной области, определённо, стоило бы поискать. Получится ли?