25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 17:31 — REGNUM Российская компания Газпром опубликовала сообщение в своём Telegram-канале, согласно которому на момент 22 декабря Европа отобрала из своих подземных хранилищ свыше 41% газа, закачанного в нынешнем году. Это сообщение стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 декабря в социальной сети Facebook.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не беда, девочка Грета расскажет всем замерзающим о пользе зелёной энергетики», — издевается Сергей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа сама виновата в столь печальной ситуации с запасами энергоресурсов, но это её выбор и ей мучиться с этой головной болью, созданной недальновидными европейскими чиновниками.

«Это европейцам решать. Пусть греются тем, что есть. А там — куда кривая выведет», — считает Игорь С.

Некоторые комментаторы отмечают, что самым удивительным остаётся то, что в таком тяжёлом положении Европа не собирается запускать работу «Северного потока — 2», который бы вмиг наполнил пустеющие подземные газовые хранилища.

«Вот же какие настырные! Чтобы не вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2», даже хранилища истощают свои раньше времени!» — удивляется Mem N.

Часть людей полагает, что кризис энергоресурсов вразумит европейских политиков и они наконец-то начнут с уважением относиться к Российской Федерации.

«Может быть, хоть теперь Европа поймёт, насколько важны отношение с Российской Федерацией?» — надеется Йосип Б.

Ряд пользователей указывает на то, что европейские спекулянты сведут Евросоюз в могилу, но руководство стран Европы почему-то активно подыгрывает манипуляторам.

Окно в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У них и так своего газа мало, а они ещё умудряются спекулировать российским топливом, когда цена на газ уже перевалила за все адекватные цифры. И на фоне всего этого безумия Германия зачем-то упирается и не вводит в эксплуатацию «Северный поток — 2». Ей-богу, безумная Европа», — пишет Евгения Я.

«Европейские магнаты сидят на куче газа и спекулируют на рынке, не позволяя странам спокойно приобретать голубое топливо. Удивительно, но на этот раз Россия тут вообще ни при чём. Уверен, что в Газпроме точно так же, как и мы, за голову хватаются, когда видят, какая цена сейчас на газ в Европе», — поделилась своим мнением Светлана Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что населению Европы придётся брать ситуацию в свои руки, потому что она выходит из-под контроля из-за слабости власти, неспособной проявить свою волю.

«Жульё надувает жульё. Кто одержит победу в этом «жульевстве»? Делайте ваши ставки, господа!» — написала Наталия Б.

«Интересно, что будет в Европе, когда эти запасы опустошаться более чем наполовину. Что тогда будут делать эти высокомерные еврочиновники? Их же свои народы сожрут. Как можно спекулировать газом зимой, когда хранилища и так заполнены не до конца. Мне кажется, что кто-то намеренно издевается над Европой, показывая ей, как сильно она унижается, когда прислуживает чужим интересам», — подозревает Василий Т.

Напомним, 24 декабря российская компания Газпром опубликовала сообщение в своём Telegram-канале, согласно которому на момент 22 декабря Европа отобрала из своих подземных хранилищ свыше 41% газа, закачанного в нынешнем году.