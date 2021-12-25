Вашингтон, 25 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В пятницу, 24 декабря, на стриминговом сервисе Netflix вышел сатирический комедийный фильм «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Карпио и Дженнифер Лоуренс в главной роли. За постановку фильма отвечал Адам МакКей, известный также по работе над «Игрой на понижение».

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Также в фильме сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера», «Охотник на оленей»), Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Человек, который изменил все»), Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Тор: Рагнарек», «Авиатор»), Роб Морган («Очень странные дела», «Сорвиголова»).

Несмотря на смешанные отзывы критиков о фильме, картина отметилась четырьмя номинациями на премию «Золотой глобус».