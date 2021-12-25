Новосибирск, , 16:17 — REGNUM В Новосибирской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2021 года составила 20,8 млн рублей. За ноябрь она снизилась на 1,5%, сообщил Новосибирскстат.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

«Из них 15,9 млн рублей - это невыплаченная заработная плата работникам,уволенным из организаций в 2020 году и ранее», — уточнил региональный орган статистики.

Своевременно не получил зарплату 371 новосибирец. В среднем на одного работника приходилось 56 тыс. рублей невыплаченной зарплаты.