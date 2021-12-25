Москва, , 16:13 — REGNUM Подводный носитель стратегических глубоководных беспилотников «Посейдон» атомоход «Белгород» завершит государственные испытания в 2022 году, заявил генеральный директор «Севмаша» Николай Будниченко.

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начали на АПЛ «Белгород» государственные испытания, которые будут закончены в следующем году», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка «Белгород» является носителем беспилотных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон», способных выполнять функции ядерной торпеды и уничтожать авианосные ударные группы противника, а также прибрежную военную инфраструктуру.

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