Москва, 25 декабря 2021, 16:13 — REGNUM Подводный носитель стратегических глубоководных беспилотников «Посейдон» атомоход «Белгород» завершит государственные испытания в 2022 году, заявил генеральный директор «Севмаша» Николай Будниченко.
Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка «Белгород» является носителем беспилотных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон», способных выполнять функции ядерной торпеды и уничтожать авианосные ударные группы противника, а также прибрежную военную инфраструктуру.
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