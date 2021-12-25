Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM В Екатеринбурге противники барельефа Сталина провели ещё один пикет против его возвращения на историческое место. Он прошёл 25 декабря возле здания Окружного Дома офицеров.

Сталин

Иван Шилов © ИА REGNUM

На протестную акцию собрались чуть больше десяти человек при заявленной численности в два раза больше. При этом часть пикетчиков выступала за снятие статуса иностранного агента с одной из организаций.

Тем временем часть жителей города отпраздновали день рождения Иосифа Сталина. В разных концах столицы Урала они запустили фейерверки.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф Сталина вернули на фасад здания Дома офицеров в середине декабря. Новость об этом вызвала в Свердловской области неоднозначную реакцию. При этом противники Сталина так и не смогли собрать многочисленных акций протеста.