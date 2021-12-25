Екатеринбург, 25 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге противники барельефа Сталина провели ещё один пикет против его возвращения на историческое место. Он прошёл 25 декабря возле здания Окружного Дома офицеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

На протестную акцию собрались чуть больше десяти человек при заявленной численности в два раза больше. При этом часть пикетчиков выступала за снятие статуса иностранного агента с одной из организаций.

Тем временем часть жителей города отпраздновали день рождения Иосифа Сталина. В разных концах столицы Урала они запустили фейерверки.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф Сталина вернули на фасад здания Дома офицеров в середине декабря. Новость об этом вызвала в Свердловской области неоднозначную реакцию. При этом противники Сталина так и не смогли собрать многочисленных акций протеста.