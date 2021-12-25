Донецк, 25 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате аварийного отключения электроснабжения обесточены восемь населенных пунктов. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщила 25 декабря пресс-служба МЧС ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

По данным ведомства, обесточены село Успенка в Амвросиевском районе, село Григорьевка — в Тельмановском, поселок Широкое — вблизи Иловайска, а также поселки Лисичье, Володарское, Трепельное, Красносельское, Елизавета-Николаевка.

Отмечается, что всего почти 1500 абонентов частного сектора и пять социальных объектов остаются без электроснабжения.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может применить химическое оружие, отравив воду, поступающую жителям ДНР.