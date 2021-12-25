Кемерово, , 16:04 — REGNUM Победителем публичных торгов по продаже имущества кузбасской шахты «Алексиевская» стало АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Новый владелец первым делом погасит долги по заработной плате перед всеми работниками предприятия, заявили в правительстве региона.

В шахте Afedchenko

«Это произойдёт, как только завершатся все процедуры по оформлению сделки. В марте 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Кузбасс принял решение направить федеральные средства для погашения всех накопившихся долгов перед работниками шахты на тот момент. Новый собственник займется погашением задолженностей за все оставшиеся месяцы», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что также «Кузбассразрезуголь» проведёт техническое перевооружение и модернизацию шахты, чтобы повысить безопасность и улучшить условия труда. Всем работникам, которые до сегодняшнего дня занимались жизнеобеспечением шахты, обещают сохранить рабочие места.

Напомним, что шахта «Алексиевская» в 2017 году была признана банкротом. За период конкурсного управления имущественный комплекс шахты безуспешно выставлялся на торги восемь раз. Новые торги проводились на открытой площадке. Но на торги была подана всего одна заявка.