25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили реакцию российского МИД на теракт у генконсульства РФ в Львове.

Елизавета Коробова, , 16:59 — REGNUM Решение МИД России осудить теракт в украинским городе Львове, где неизвестный бросил в направлении входа на территорию генконсульства РФ бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, а также вызвать временного поверенного в делах Украины в России во внешнеполитическое ведомство страны вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 декабря в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Забавно. И эти дикари так рвутся в Европу? Серьёзно? Их в Евросоюзе ждёт лишь только загон в местном зоопарке, не более», — считает Елена Д.

Многие пользователи оказались солидарны с позицией российского МИД, они точно так же осуждают действия неизвестного человека, по чьей вине мог кто-нибудь пострадать.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Настоящие дикари. Какой вообще в этой акции был смысл? На что она повлияла? Просто теперь у России есть ещё один веский аргумент, чтобы давить на украинскую фашистскую власть», — отмечает Арсений И.

Некоторые комментаторы отмечают, что пора прекращать выражать недовольство по поводу агрессивных действий украинской стороны, необходимо начать отвечать, причём жёстко и точечно.

«Для чего весь этот цирк? Для чего и с какой целью нам, российским гражданам, необходимо всё это терпеть? Пора уже посодействовать передаче Львова стране, которой он принадлежал очень долгое время. Не следует поддерживать связь с такими украинцами, которые в наше генконсульство бросают бутылки с зажигательной смесью», — написал Око О.

Часть людей полагает, что подобные террористические акты на территории Украины будут продолжаться, потому что киевское руководство сумело воспитать целое поколение граждан, которые люто ненавидят Россию.

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многолетняя пропаганда властей против всего, что связано с Россией, не могла пройти бесследно. Самостийные террористы просто обязаны были появиться. Прискорбно то, что следователи открыли уголовное дело всего лишь по статье «Хулиганство». Таким образом, власти намекают, что не расценивают инцидент как серьёзный и обыватели могут продолжать в том же духе», — пишет Епифан З.

Ряд пользователей указывает на то, что нападение на генконсульство должно бы по-хорошему равняться тому, что одна страна напала на другую.

«Эти аборигены совсем одичали и потеряли все рамки приличия. Консульство — это территория суверенной страны. Жители Львова, что, решили России войну объявить? А потянете?» — обращается Mem N.

Нашлись и те, кто убеждены, что российского генконсульства во Львове существовать не должно.

«Меня вот больше интересует, зачем во Львове вообще наше генконсульство? Мы там с кем связи поддерживаем, с нацистами-бандеровцами? Закрыть пора эту лавочку!» — поделился своим мнением Плавали З.

«Мелко и гнусно! Следует закрыть консульство и поддержать территориальные претензии Польши, Венгрии и Румынии на эту территорию. Украина должна быть разобрана на части, которые должны быть возвращены более достойным государствам», — указывает Тит Ф.

Напомним, 24 декабря российский МИД опубликовал заявление, в котором осудил теракт в украинским городе Львове, где неизвестный бросил в направлении входа на территорию генконсульства РФ бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, а также оповестил о том, что временный поверенный в делах Украины в России был вызван во внешнеполитическое ведомство страны.