Вашингтон, 25 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Тяжёлая ракета-носитель Ariane 5 с орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб» стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

Старт состоялся в 07:20 утра по местному времени (15:20 мск). Ракета Ariane 5 выведет телескоп на околоземную орбиту, после чего он начнёт самостоятельное движение на целевую высоту. Через четыре недели «Джеймс Уэбб» должен достичь пункта назначения во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля (около 1,5 млн км от Земли).

В этой точке уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли, благодаря чему размещённые там объекты долго сохраняют свою ориентацию. На гало-орбитах вокруг этой точки уже расположены обсерватория Европейского космического агентства Gaia и российский телескоп «Спектр-РГ».

"Миссия «Джеймс Уэбб» изменит наше представление о космосе», — отметили в NASA.

Орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» должна заменить работающий с 1990 года космический телескоп «Хаббл». Новый проект реализуется 17-ю странами при решающем участии США.

Первоначально в NASA планировали вывести «Джеймс Уэбб» на орбиту в 2014 году. Старт неоднократно откладывался из-за технических проблем и перерасхода бюджета. Общие затраты на этот проект превысили $10 млрд.