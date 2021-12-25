25 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского о том, что Германия стремится построить федеративный Европейский союз под руководством Берлина.

Оксана Переможенко, , 16:36 — REGNUM Германия стремится построить федеративный Европейский союз под руководством Берлина. Об этом 24 декабря заявил глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть страны, которые не в восторге от перспективы построения четвёртого немецкого рейха на базе ЕС. Если бы польские власти согласились на такое подчинение в современную эпоху, нас бы просто унизили», — сказал политик в интервью польской газете GPC.

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Заявление политика обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и «Новое Издание». Многие напомнили, что Польша получает от Евросоюза субсидии, но если ее что-то не устраивает, она может выйти из ЕС.

«Так, в 1939 году немцы за месяц Польшу сделали частью рейха. Ох, накличет этот Качинский на Польшу четвёртый рейх», — отреагировал Андрей.

«Колония пасть на хозяев открыла и подтявкивать начинает. Это смешно…» — добавил AVP.

«Не нравится — пусть выходят из ЕС. Но куда ж они денутся без субсидий ЕС?» — задался вопросом Alexandre Z.

«Так для этого Евросоюз и создавался», — отметил Grigorian.

«Значит Украину скоро в ЕС возьмут», — пошутил Анатолій.

«Зато Польшу Качиньский уверенно тащит в средневековье», — считает Ludmi1ka.

«Знаю я одну страну, которая хочет войти в состав этого рейха», — смеется Максим Я., явно намекая на Украину.

«Германия хочет спокойно жить и не думать, на что обидится Польша, Украина и ещё *рен знает кто. Но она этого позволить себе не может. Так как оккупирована США и полностью несамостоятельна. Так что зря он этого боится», — написал Константин А.

«Польша получила от ЕС миллиарды евро безвозмездно. А когда Европа стала навязывать беженцев, ЛГБТ и прочую *рень, то теперь можно и на выход из этого полутрупа», — добавил WM.

«И только Польша этому противостоит со своим «дайте денег!» — подрывает экономику Германии», — пошутил «Д».

»Живите на свои. Польша — старший брат Украины. Вечно ноют, клянчат деньги и плачут, что им все должны за оккупацию многовековую», — отреагировал «Kіевлянинъ».

»Приятно наблюдать, как Евросоюз разваливается!..» — прокомментировал RUSSIAN WORLD.

Евросоюз дышит на ладан Иван Шилов © ИА REGNUM

«А Польша хочет этого сама, вместо Германии, ага», — с сарказмом отметил Михаил М.

«Опять Польшу делить будут?» — шутит Влад В.

«Тю… Так можно же отдать деньги, которые Германия и ЕС давали Польше, и послать их всех… Что, не…» — спросил Николай С.

«А Польша не прочь присоединиться…» — пишет Станислав.

«Поленья начали что-то подозревать. Продолжайте наблюдение», — с сарказмом подытожил Александр.