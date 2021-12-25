Оксана Переможенко, 25 декабря 2021, 16:36 — REGNUM Германия стремится построить федеративный Европейский союз под руководством Берлина. Об этом 24 декабря заявил глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.
«Есть страны, которые не в восторге от перспективы построения четвёртого немецкого рейха на базе ЕС. Если бы польские власти согласились на такое подчинение в современную эпоху, нас бы просто унизили», — сказал политик в интервью польской газете GPC.
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Заявление политика обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и «Новое Издание». Многие напомнили, что Польша получает от Евросоюза субсидии, но если ее что-то не устраивает, она может выйти из ЕС.
«Так, в 1939 году немцы за месяц Польшу сделали частью рейха. Ох, накличет этот Качинский на Польшу четвёртый рейх», — отреагировал Андрей.
«Колония пасть на хозяев открыла и подтявкивать начинает. Это смешно…» — добавил AVP.
«Не нравится — пусть выходят из ЕС. Но куда ж они денутся без субсидий ЕС?» — задался вопросом Alexandre Z.
«Так для этого Евросоюз и создавался», — отметил Grigorian.
«Значит Украину скоро в ЕС возьмут», — пошутил Анатолій.
«Зато Польшу Качиньский уверенно тащит в средневековье», — считает Ludmi1ka.
«Знаю я одну страну, которая хочет войти в состав этого рейха», — смеется Максим Я., явно намекая на Украину.
«Германия хочет спокойно жить и не думать, на что обидится Польша, Украина и ещё *рен знает кто. Но она этого позволить себе не может. Так как оккупирована США и полностью несамостоятельна. Так что зря он этого боится», — написал Константин А.
«Польша получила от ЕС миллиарды евро безвозмездно. А когда Европа стала навязывать беженцев, ЛГБТ и прочую *рень, то теперь можно и на выход из этого полутрупа», — добавил WM.
«И только Польша этому противостоит со своим «дайте денег!» — подрывает экономику Германии», — пошутил «Д».
»Живите на свои. Польша — старший брат Украины. Вечно ноют, клянчат деньги и плачут, что им все должны за оккупацию многовековую», — отреагировал «Kіевлянинъ».
»Приятно наблюдать, как Евросоюз разваливается!..» — прокомментировал RUSSIAN WORLD.
«А Польша хочет этого сама, вместо Германии, ага», — с сарказмом отметил Михаил М.
«Опять Польшу делить будут?» — шутит Влад В.
«Тю… Так можно же отдать деньги, которые Германия и ЕС давали Польше, и послать их всех… Что, не…» — спросил Николай С.
«А Польша не прочь присоединиться…» — пишет Станислав.
«Поленья начали что-то подозревать. Продолжайте наблюдение», — с сарказмом подытожил Александр.