Москва, , 15:53 — REGNUM В России с 1 января 2022 году вступают в силу новые законы, ранее принятые Госдумой, о десяти из них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Так, увеличится число семей, которые смогут получить ежемесячную выплату на первого ребенка и второго ребенка до трех лет. Выплата положена тем, у кого среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Размер пособия будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Вырастет и размер маткапитала — выплаты будут расти по фактический инфляции, а не прогнозной.

Согласно еще одному закону, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как проходит формирование их пенсий.

Парламентарии также приняли закон, призванный снизить закредитованность населения. ЦБ будет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов для банков.

Кроме того, с января граждане могут рассчитывать на новый налоговый вычет — за фитнес. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года

Еще один закон запрещает работу зоопарков, цирков и океанариумов без лицензии.

Кроме того, вступит в силу закон о «приземлении» IT-гигантов, крупный компании должны будут открыть в России представительства и платить налоги. Прием крупными будут считаться бизнесы с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Совфед провел завершающее осеннюю сессию заседание, где одобрил около ста законов, часть из них также, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2022 года.

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