Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM Голкипер футбольного клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Максим Рудаков перейдет на правах аренды в команду из Эспоо (Финляндия) «Хонка». Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ростовской команды.

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Уточняется, что соглашение об аренде финским клубом 25-летнего российского футболиста рассчитано до конца 2022 года.

Отметим, Максим Рудаков играет в составе «Ростова» с февраля 2020 года и за это время принял участие только в одном матче за клуб. Также сыграл на взрослом уровне 77 матчей за финский клуб ХИК.