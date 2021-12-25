Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Голкипер футбольного клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Максим Рудаков перейдет на правах аренды в команду из Эспоо (Финляндия) «Хонка». Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ростовской команды.

Pixabay.com Футбол

Уточняется, что соглашение об аренде финским клубом 25-летнего российского футболиста рассчитано до конца 2022 года.

Отметим, Максим Рудаков играет в составе «Ростова» с февраля 2020 года и за это время принял участие только в одном матче за клуб. Также сыграл на взрослом уровне 77 матчей за финский клуб ХИК.