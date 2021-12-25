Краснодар, , 15:47 — REGNUM Сильный ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется в Сочи до 26 декабря, на курорте объявлено штормовое предупреждение. Об этом 25 декабря передает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря.

В Сочи ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Ранее штормовое предупреждение по сильному ветру в Сочи действовало до 25 декабря.