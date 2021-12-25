Неаполь, Италия, 25 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Форвард неаполитанского футбольного клуба «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может сменить итальянский чемпионат на немецкий. Об этом 25 декабря сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, 30-летним футболистом интересуется мюнхенская команда «Бавария», которая сделала в «Наполи» запрос по трансферу игрока.

При этом в неаполитанской команде хотели бы сохранить нападающего с сокращением его зарплаты, в то время как сам он готов остаться в «Наполи» с повышением зарплаты. Также футболистом интересуется лондонский «Тоттенхэм».

Отметим, Лоренцо Инсинье играет в составе «Наполи» с 2009 года и в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах итальянской Серии А, отличившись в них четырьмя голами и пятью результативными передачами.