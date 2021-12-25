Стокгольм, , 15:35 — REGNUM Микаэль Бюден — главнокомандующий армией Швеции — заявил, что на Украине сложилась «опасная ситуация», и необходимо подготовиться. Об этом 25 декабря передает Dagens Nyheter.

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«Мы привели готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. … Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в т.ч. и в непосредственной близости от наших границ», — отметил он, подчеркнув стратегическую значимость Балтийского моря и острова Готланд для шведских властей.

Мероприятия по обеспечению боеготовности на острове не провоцируют эскалацию напряженности, а демонстрируют, что Стокгольм «стоит в стартовой позиции», добавил он.

В западных СМИ и на Украине заявляют, что РФ якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В РФ подобные утверждения неоднократно отвергали.