Вашингтон, 25 декабря 2021, 15:32 — REGNUM Премьера англоязычной версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» пройдёт на видеостриминговом сервисе Netflix 31 декабря 2021 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Снял новую версию популярной комедии для Netflix российский режиссёр Марюс Вайсберг. Фильм выйдет под названием «О судьбе» (About Fate).
Главные роли в фильме исполнят Томасс Манн и Эмма Робертс. Также в основной актёрский состав вошли британский актёр Льюис Тан и американская актриса Бритт Робертсон.
Проект американского ремейка фильма Эльдара Рязанова был анонсирован в апреле 2021 года. Съёмки началась в июне 2021 года в Бостоне.
Двухсерийный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» был впервые показан в СССР по первой программе Центрального телевидения 1 января 1976 года. Журнал «Советский экран» признал трагикомедию Рязанова лучшим фильмом года.