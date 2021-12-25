Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Премьера англоязычной версии фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» пройдёт на видеостриминговом сервисе Netflix 31 декабря 2021 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Снял новую версию популярной комедии для Netflix российский режиссёр Марюс Вайсберг. Фильм выйдет под названием «О судьбе» (About Fate).

Главные роли в фильме исполнят Томасс Манн и Эмма Робертс. Также в основной актёрский состав вошли британский актёр Льюис Тан и американская актриса Бритт Робертсон.

Проект американского ремейка фильма Эльдара Рязанова был анонсирован в апреле 2021 года. Съёмки началась в июне 2021 года в Бостоне.

Двухсерийный фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» был впервые показан в СССР по первой программе Центрального телевидения 1 января 1976 года. Журнал «Советский экран» признал трагикомедию Рязанова лучшим фильмом года.