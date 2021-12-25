Минск, , 15:31 — REGNUM Лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом 25 декабря передает БЕЛТА.

Отмечается, что Лукашенко лично поздравил Алиева с 60-летним юбилеем. Кроме того, стороны обсудили белорусско-азербайджанские отношения и договорились о продолжении разговора на встрече руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на приезд на мероприятие первого и нынешнего президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.