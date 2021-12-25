Давос, Швейцария, 25 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Хоккейный турнир на Кубок Шпенглера, который традиционно проходит перед Новым годом, был отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом 25 декабря рассказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

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«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», — приводит его слова ТАСС.

Также Фазель уточнил, что ему сообщили о таком решении медицинского руководства кантона в оргкомитете турнира

При этом соревнования должны были пройти с 26 по 31 декабря и в нем должны были участвовать команды «Давос» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия) и сборная Канады.

Отметим, Кубок Шпенглера является старейшим в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря, в котором традиционно играют местная команда и сборная Канады, которая состоит из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.