Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Американский военный пошутил над президентом США в прямом эфире — во время общения Джо Байдена с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Об этом 25 декабря передает The New York Post.

«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», — в шутку сказал военный. На что президент США ответил: «Согласен, вперед, Брэндон».

Фраза «Вперед, Брэндон» появилась во время гонок NASCAR в Алабаме. Во время интервью участника гонок по имени Брэндон болельщики кричали «к черту Байдена», а репортер сказала телезрителям, что фанаты скандируют «вперед, Брэндон».

Эта фраза стала в итоге использоваться в качестве цензурной версии ругательства в адрес президента США.