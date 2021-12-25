25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова бывшего президента СССР о том, что США «ударило в голову высокомерие» и это повлекло за собой стремление НАТО расширяться, забыв о принципах коллективной безопасности.

Светлана Рыбина, , 15:54 — REGNUM Заявление экс-президента СССР Михаила Горбачёва о том, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие» и это повлекло за собой стремление НАТО расширяться, забыв о принципах коллективной безопасности, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 25 декабря в социальной сети Facebook.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очнулся! Мозги появились с опозданием. И не только он, кстати. Я смотрю на нашу дипломатию, которая уже не один десяток лет несёт поражение. Выглядит всё так, как будто группа комсомольцев попала в камеру к ворам в законе. «Красные линии» чертить следовало лет 20 назад, а сейчас следующая волна продвижения НАТО на восток — Москва», — указывает Рус Т.

Многие пользователи напоминали Горбачёву, кто именно привёл Россию к тому, что теперь ей приходится считаться с высокомерной Америкой, которая то и дело пытается навязать нам свою волю.

«Деду надо пить таблетки. Своими руками всю эту ситуацию создал, а теперь сидит — причитает. Позорище», — поделилась своим мнением Nelly A.

Горбачев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Горбачёва на Западе мало кто слушает, а уж уважает ещё меньшее количество политиков, поэтому его заявление не сыграет никакой роли.

«Его ещё кто-то слушает на Западе? Тем более Америка, которая добилась своего, когда убедила Горбачёва сдать страну, и забыла о его существовании, как и о своих обещаниях», — отмечает Лидия Б.

Часть людей полагает, что образ жизни Горбачёва явно намекает на то, что он более совершенно не за российскую команду.

«И этот человек смеет жить в Европе, пока мы все с вами, граждане России, его содержим. Интересное кино получается. Так кто у нас тут высокомерный?» — интересуется Татьяна Т.

Ряд пользователей указывает на то, что если бы не высокомерие Горбачёва, то Советский Союз, вероятно, до сих пор бы существовал, а США не имели бы возможности навязывать свою волю всему миру.

«Прежде всего, стоит обвинить ему самого себя. Поскольку надо было быть крайне высокомерным и самонадеянным, чтобы развалить страну под голословные обещания Запада. Когда разваливал то, что построено было предыдущими поколениями — вот верх высокомерия», — считает Анна Ф.

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Что же вы натворили, Михаил Сергеевич? Все трагические события в СНГ и за его пределами напрямую или косвенно связаны с разрушением Советского Союза. Причина всего этого — вы, товарищ бывший генсек. Мы так вам верили, а вы нас всех взяли и предали», — пишет Firuza S.

Нашлись и те, кто убеждены, что на сегодняшний момент России нужна любая поддержка, даже со стороны таких исторических личностей, как Михаил Горбачёв.

«Ладно вам. Нам сейчас главное войны не допустить. Если в этой борьбе со злом на нашей стороне оказался Горбачёв, то это хотя бы что-то. Может быть, его голос всё-таки услышат на Западе, послушают по старой памяти», — предполагает Владимир К.

Напомним, 24 декабря экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил РИА Новости о том, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие» и это повлекло за собой стремление НАТО расширяться, забыв о принципах коллективной безопасности. Бывший руководитель Советского Союза выразил также надежду, что возобновить диалог ещё не поздно.