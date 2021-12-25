Москва, 25 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Законопроект об установлении Дня памяти существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Чернышов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

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Поправками предлагается установить еще одну памятную дату России: 26 декабря — День памяти о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик.

Распад СССР стал главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве, отмечает автор инициативы.

26 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР. Соответствующее решение было официально оформлено постановлением Совета Республик Верховного Совета СССР.

«Законодательное закрепление данной даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», — указал парламентарий.

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