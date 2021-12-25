Ижевск, , 15:17 — REGNUM Биатлонист Евгений Идинов выиграл индивидуальную гонку на дистанции 20 км на «Ижевской винтовке». Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Биатлон

Победное время прохождения дистанции Идиновым составило 43 минуты 53,3 секунды при трех промахах.

Вторым к финишу пришёл Дмитрий Иванов, отставший от победителя на +0,2 секунды при одном промахе, третьим стал Петр Пащенко, отставание которого составило +33,3 секунды при трех промахах.

При этом бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев финишировал восьмым, отстав от лидера на +1 минуту 56,1 секунды, при шести промахах.

Отметим, 27-летний Евгений Идинов является бронзовым призером чемпионата России 2017 года в одиночной смешанной эстафете.