25 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что после месяца нахождения в полевых условиях свыше десяти тысяч российских военных Южного военного округа (ЮВО) возвратятся в места постоянной дислокации.

Мирослава Романенко, , 15:48 — REGNUM После месяца нахождения в полевых условиях более десяти тысяч военных Южного военного округа (ЮВО) возвратятся в места постоянной дислокации. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ЮВО.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

«В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — сообщает источник.

В сообщении также говорится о том, что занятия военнослужащих проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа и на полигонах военных баз Российской Федерации в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Учения в ЮВО Mil.ru

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие с юмором восприняли данную новость на фоне частых в последнее время сообщений о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. В частности, ряд комментирующих указал на недавнее сообщение о том, что Россия якобы «готовится вторгнуться» на Украину в канун католического Рождества.

«Подождите! А как же нападать? Ведь нам все обещали, что Путин нападет на католическое Рождество. Опять кинули… И обещалкины, и Путин. Ну как так? Доколе?» — смеется Александр.

«Не напал… зрада…» — шутит Андрей Харьковский.

«Та за шо? Опять кинули… Опять жена расстроится… Только хотела 31 в военкомат бежать…» — иронизирует Serial All.

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«А остальные 100 500 остались угрожать границам! И потому санкций не миновать!» — также с сарказмом добавил ГК.

«Вот блин… опять сорвалось», — с сарказмом пишет Александр Б.

«Ну всё, Украина победила», — с юмором отреагировал Андрей.

«А… как же вторжение, в пятницу что было? Британская разведка говорила», — поинтересовался SpiK.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Британские ученые и британская разведка — это сила», — пошутил Владислав.

«Наш горячо любимый президент сначала «предотвратил» переворот, а теперь и нападение Путина, и все это за один месяц. Не того гетманом (так называют Петра Порошенко — М. Р.) называют, не того», — иронизирует Svеtlana.

«Эти учения каждый год проводят и гоняют войска туда-сюда. Что тут переможного (победного — М. Р.)? Обычные учения и все», — подытожил Yegor.

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Напомним, ранее британский таблоид Daily Star написал о возможном якобы российском «вторжении» на Украину в канун празднования католического Рождества.