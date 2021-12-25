Ватикан, , 15:08 — REGNUM Папа римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi («Городу и миру» — лат.) призвал человечество вести братский диалог, который может привести к разрешению международных конфликтов.

«Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога», — заявил папа Франциск, обращаясь к тысячам верующих на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане.

Поздравив верующих с Рождеством, он отметил особую важность диалога во времена пандемии: «наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию», когда все чаще люди закрываются и отказываются встречаться.

Также понтифик упомянул Ирак, «который с трудом встает на ноги после долгого конфликта», Йемен и его «забытую всеми трагедию», Ливан, страдающий от «беспрецедентного кризиса».