Пекин, 25 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Baidu планирует создать собственную метавселенную XiRang в течение шести лет, заявил вице-президент Baidu Ма Цзу. Об этом сообщает CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

Метавселенной называют постоянно действующее виртуальное пространство, доступ к которому осуществляется с помощью устройств виртуальной реальности. Китайский гигант Baidu начал разработку собственной метавселенной XiRang в декабре 2020 года.

26 декабря 2021 года Baidu планирует провести ежегодное мероприятие для разработчиков в приложении виртуальной реальности XiRang. Эта конференция должна стать первым подобным мероприятием в Китае.

Вице-президент Baidu рассказал, что для полного запуска компании потребуется около шести лет. Он добавил, что компания стремится создать платформу с открытым программным кодом, доступным для разработчиков.

Ранее создание собственных виртуальных платформ — метавселенных — анонсировали несколько других крупных технологических компаний. Осенью 2021 года американская компания Facebook сменила название на Meta, чтобы подчеркнуть свои амбиции в этой сфере.