Москва, , 15:04 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать бесплатным городской транспорт на время новогодних покупок, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Призываю власти крупных городов подумать над тем, чтобы перед новогодними праздниками сделать общественный транспорт и пригородные поезда бесплатными на два-три дня», — отметил Миронов.

Во-первых, людям будет просто приятно, что они заботятся, во-вторых, это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году, купить подарки и накрыть стол, рассуждает парламентарий.

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