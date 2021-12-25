Москва, 25 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать бесплатным городской транспорт на время новогодних покупок, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Призываю власти крупных городов подумать над тем, чтобы перед новогодними праздниками сделать общественный транспорт и пригородные поезда бесплатными на два-три дня», — отметил Миронов.

Во-первых, людям будет просто приятно, что они заботятся, во-вторых, это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году, купить подарки и накрыть стол, рассуждает парламентарий.

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