Волгоград, , 15:04 — REGNUM В Ростовской области задержали сбежавших из исправительного учреждения в Волгоградской области двух заключенных. Об этом 25 декабря сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД РФ по региону.

На 167 км автодороги «Котельниково — Песчанокопское» сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено». В салоне находилось двое пассажиров — 2002 и 1998 годов рождения. Проверка по базам ГИБДД показала, что пассажиры совершили побег из исправительного учреждения и находятся в розыске, отмечается в сообщении.

Полицейские доставили осужденных в отдел полиции ОМВД РФ по Сальскому району.