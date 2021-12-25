Москва, 25 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Александр Вучич и Влаимир Путин

Уточняется, что в продолжение состоявшихся в Сочи 25 ноября переговоров лидеры двух стран продолжили обсуждение нынешнего состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах и в том числе совместных проектов в энергетике.

«Особое внимание уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию. Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло‑ и энергоснабжение сербского населения и экономики», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что Путин и Вучич также обменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников: Нового года и Рождества Христова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Сербия является ключевым партнером России на Балканах и Москва высоко ценит стратегическое партнерство с Белградом.