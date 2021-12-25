Москва, , 14:59 — REGNUM Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и «Всеволод Бобров» (судно тылового обеспечения) Черноморского флота РФ вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

«Отряд кораблей Черноморского флота РФ в составе корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошел в акваторию Средиземного моря», — отмечается в сообщении.

Для экипажей это первый межфлотский переход, предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд учений.

Ранее батальонные тактические учения подразделений ВДВ состоялись на полигоне Опук в Крыму. В ходе манёвров десантники поражали условные цели, обозначающие БПЛА вероятного противника.