Вильнюс, , 14:54 — REGNUM Укрывавшим мигранта на литовской границе с Белоруссией волонтерам назначен штраф в 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне ЧП. Об этом 25 декабря сообщает 15min. lt со ссылкой на представителей госслужбы охраны границы Литвы.

«Знавшие о месте нахождения мигранта … лица, называющие себя волонтерами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести еще одну … показательную «операцию по спасению». — приводит источник слова представителя госслужбы охраны границы Гедрюса Мишутиса. — Но позже о событии были информированы пограничники и медики».

Ранее литовские волонтеры нашли в приграничной полосе мигранта из Сирии, который не мог самостоятельно идти. Представители погранслужбы обвинили волонтеров в укрывательстве мигранта.