Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Минобороны США планирует напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к будущим орбитальным сетям, что позволит быстрее получать доступ к данным, передает Defense News.

В перспективе это может позволить практически в онлайн-режиме следить за РФ и Китаем из космоса, за доли секунды определяя положение цели для удара, отмечает издание.

В настоящее время Минобороны США способно сократить время передачи данных от спутника до солдата с 20 мин. до 20 сек., используя для связи наземную станцию, интегрированную в одну из оборонных сетей. Теперь Пентагон захотел передавать данные от коммерческих спутников непосредственно на собственные низкоорбительные космические аппараты. Для этого предлагается использоват оптические межспутниковые каналы передачи данных, пишет издание.

Отдельные этапы работ уже ведутся, в частности, в рамках программ Convergence и Blackjack, отмечает издание.