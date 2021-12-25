Ижевск, , 14:50 — REGNUM В женской индивидуальной гонке на дистанции 15 км на «Ижевской винтовке» победила биатлонистка Виктория Сливко. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсменка финишировала с результатом 42 минут 59 секунд с тремя промахами по ходу дистанции.

Второе место заняла Лариса Куклина, которая отстала от победительницы на +3,1 секунды при двух промахах, третьей финишировала Анастасия Егорова, отставшая на +10,5 секунды и также дважды допустившая промахи.

Отметим, соревнования «Ижевская винтовка» являются одним из этапов Кубка России.