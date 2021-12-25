Москва, , 14:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поздравляя журналистов с наступающим Новым годом, написал, что после нового штамма коронавируса «Омикрон» «осталось не так много букв».

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«Оставайтесь здоровыми и будьте счастливыми! С наступающим», — говорится в тексте поздравления. В открытках, направленных сотрудникам СМИ представителем Кремля, отмечается, что в новом году «точно будет лучше», передает 25 декабря RT.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не забывать о мерах предосторожности «после первого тоста» на Новый год. Он отметил, что «после первого тоста» некоторые забывают про меры предосторожности.