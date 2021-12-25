«Боруссия» попробует удержать Холанда, подняв его зарплату в два раза
Берлин, 25 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» хочет сохранить своего норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Об этом 25 декабря сообщает немецкое издание Bild.
По информации источника, руководство «Боруссии» собирается удвоить зарплату 21-летнего футболиста, который летом следующего года может покинуть команду.
При этом в настоящее время игрок €8 млн в год и в случае, если он останется в команде, также с ним может быть заключена выгодная рекламная сделка с поставщиком формы «Боруссии» — компанией Puma, и это сделает нападающего самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 11 матчах в составе «Боруссии» и отметился 13 голами и четырьмя результативными пасами.