Берлин, 25 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» хочет сохранить своего норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Об этом 25 декабря сообщает немецкое издание Bild.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации источника, руководство «Боруссии» собирается удвоить зарплату 21-летнего футболиста, который летом следующего года может покинуть команду.

При этом в настоящее время игрок €8 млн в год и в случае, если он останется в команде, также с ним может быть заключена выгодная рекламная сделка с поставщиком формы «Боруссии» — компанией Puma, и это сделает нападающего самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в 11 матчах в составе «Боруссии» и отметился 13 голами и четырьмя результативными пасами.