Иркутск, 25 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Иркутской области за ноябрь 2021 года подорожало дизельное топливо (на 8%) и бензин (в пределах 1%). Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Топливо

Отмечается также, что в ноябре на 23% повысилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, теперь она составляет 160 рублей в месяц. Услуги мобильной связи обходятся в среднем в 402 рубля в месяц, рост за ноябрь — на 5%. Поездка в маршрутном такси стала дороже на 13,9%.

Повысилась стоимость билетов в купейный вагон — на 10,4%. Проезд в городском автобусе подорожал на 4,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, рост розничной стоимости всех видов топлива был отмечен в России в седине октября 2021 года.

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