Москва, 25 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Самым популярным мультфильмом телеканала Disney за десять лет вещания в России стал компьютерный анимационный фильм «Холодное сердце». Об этом представители компании сообщили РИА Новости.

Walt Disney

Телеканала Disney начал вещание в России в августе 2010 года. В 2011 году эфирная версия канала Disney вещание на частотах общедоступного федерального телеканала.

Наибольший рейтинг за все годы вещания в России среди полнометражной анимации получил фильм 2013 года «Холодное сердце» по мотивам сказки Ханса Христиана Андерсена «Снежная королева». Также в число самых популярных полнометражных анимационных работ вошли фильмы «Рапунцель: Запутанная история», «Моана», «Храбрая сердцем», «Красавица и Чудовище», «Рататуй» и «Корпорация монстров».

Среди мультфильмов для самых маленьких зрителей лидерами рейтинга стали «Детёныши джунглей», «Умелец Мэнни», «Маленькие Эйнштейны», «София Прекрасная» и «Доктор Плюшева». В число самых популярным анимационных сериалов и шоу для подростков вошли «Сорвиголова Кик Бутовски», «Финес и Ферб», «7 гномов» и «Леди Баг и Супер-Кот».