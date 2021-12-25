Иркутск, 25 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года Иркутскстат зафиксировал, что из непродовольственных товаров больше всего поднялись цены на подержанные импортные автомобили (на 8%), а новые (отечественные и импортные) подорожали на 1,5−2%.

Cezary Piwowarski Автомобили

«В среднем новый отечественный автомобиль обойдется в 700 тыс. рублей, импортный — 1,3 млн. рублей», — пояснили статистики.

Также в Иркутской области наблюдался рост цен на осенне-зимнюю одежду и обувь: детские трикотажные варежки и утепленные комбинезоны (на 4%), женские трикотажные шапки и джемперы (на 3%), женские дубленки и кожаные зимние сапоги, мужские кожаные зимние ботинки (на 2%).

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный рынок в России занял второе место в Европе по итогам продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в ноябре 2021 года.

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