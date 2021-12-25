Киев, , 14:23 — REGNUM РФ и США не допустят развязывания Третьей мировой войны, т.к. она приведет «к уничтожению всего человечества». Об этом 25 декабря в эфире телеканала «Наш» рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев.

«Каждый здравомыслящий понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет Третьей мировой войны», — отметил он, добавив, что «ядерное оружие играет роль сдерживающего фактора».

По его мнению, встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, а также отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток — 2» свидетельствуют о якобы готовящейся «сделке между двумя странами».

Киев и западные СМИ в последнее время заявляют, что Россия планирует «нападение» на Украину. РФ эти обвинения неоднократно опровергала.