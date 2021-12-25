25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

Тимур Кондратьев, , 15:00 — REGNUM Заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 25 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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"А вы дальше тяните, ещё дальше, пусть укры закупят оружие, научатся им пользоваться, а потом побольше наших людей уложат. Ну что за политика-то такая у нас? Одна только болтовня! Неужели нельзя сейчас в зародыше всё подавить? Зачем оттягивать неизбежное?» — задаётся вопросами Михаил Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что высокая вероятность крупномасштабного военного столкновения в Донбассе возникла по той причине, что российское руководство допустило существование постмайданной украинской власти.

«А может быть, вопрос этот надо было решать ещё в 2014 году, а не ждать семь лет, когда Украина нарастит и укрепит свою армию? Теперь будет разгребать последствия накопившихся противоречий», — указывает Дина Ш.

Майдан на Украине. 2014 (сс) spoilt.exile

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия все эти семь лет вела себя крайне нерешительно, а теперь мы имеем дело с озверевшей от своей безнаказанности Украиной, стремящейся утопить в крови Донбасс.

«Непонятна позиция наших правителей. Говорят, что в Киеве произошел незаконный государственный переворот, и тут же признают новое украинское правительство. Говорят, что не оставят русских в Донбассе, но при этом ничего не делают для полной остановки войны. Мне кажется, что эта двусмысленность будет стоить России очень дорого. Надеюсь, я ошибаюсь», — поделился своим мнением Владимир Б.

Часть людей полагает, что российские военные не станут отсиживаться в сторонке, пока бандеровские каратели уничтожают мирное население Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Операция по принуждению к миру фашистской украинской власти давно напрашивается. Её ещё вчера надо было делать. Всё равно придётся ввязываться. Людей, живущих там, жалко только», — отмечает Арсений Н.

Ряд пользователей указывает на то, что попытка военного захвата Донбасса будет стоить Украине её государственности.

«Если ВСУ пойдут в наступление, то военный бюджет на следующий год Украина может не увеличивать. Он ей не понадобится. Можно будет сразу пускать деньги на восстановление уничтоженной страны», — пишет Лилия С.

ВСУ на Донбассе U.S. Army Europe Images

Отдельные комментаторы отмечают, что все, кто приложит руку к геноциду мирного населения на востоке Украине, понесёт самое страшное наказание, где бы они потом не отсиживались.

«Выдадут им по кубометру земли, этим инструкторам. Больше им и не понадобится», — предупреждает Олег Б.

«Надеюсь, что наши военные готовы! Если полыхнёт, то план такой: завтрак — в Ростове, обед — в Киеве, а ужин — во Львове! Предоставьте возможность нашим военным пройтись по Крещатику с гармошкой, они сто лет благодарны будут за такой весело проведённый отпуск», — предлагает Егор П.

Напомним, 24 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявил на брифинге о том, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По её мнению, на это указывает увеличившийся военный бюджет Украины, закупка не только оборонительного, но и наступательного вооружения, а также присутствие иностранных военных, которые активно инструктируют ВСУ.