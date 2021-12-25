Москва, 25 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» в скором времени объявит о переходе в свой состав полузащитника самарской команды «Крыльев Советов» Данила Пруцева. Об этом 25 декабря сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, в настоящее время «красно-белые» уже заключили соглашение с 21-летним футболистом. Также добавляется, что «Спартак» заплатит за трансфер игрока 75 млн рублей и, вероятнее всего, должен будет выплатить агентскую комиссию за футболиста.

Отметим, Данил Пруцев играет за «Крыльев Советов» с августа прошлого года и выступил в составе самарской команды в 26 матчах, в которых отличился одним голевым пасом.