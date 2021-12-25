Иркутск, 25 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года самый значительный рост цен на рынках Приангарья наблюдался на капусту белокочанную — на 28%. Средняя цена за килограмм капусты составила 47 рублей, что в 2 раза выше ноябрьской цены прошлого года. Об этом сообщает Иркутскстат.

Пекинская капуста

Прочая плодоовощная продукция также продолжала расти в цене: стоимость помидоров увеличилась на 8%, картофеля и моркови — на 5%, зелени — на 4%. Кроме того, подорожали некоторые мясные продукты — свинина бескостная (5%), консервы мясные для детского питания и сырокопченые колбасы (на 4%).

В ноябре многие производители хлебобулочных изделий подняли цены на свою продукцию, в результате розничные цены на хлеб из ржаной муки выросли на 4%, хлеб и изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта — на 3%, из муки высшего сорта — на 2%. Средние цены на хлеб (в пересчете за килограмм) в ноябре составили 79 руб., 69 и 118 руб. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году стоимость набора продуктов для салата «Селедка под шубой» увеличилась на 17,8% и составила 212,7 рублей. Для приготовления салата «Мимоза» и вовсе необходимо будет потратить 274,5 рубля, на 32% больше, чем год назад.

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