Вена, , 14:15 — REGNUM Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц переехал в США для работы в частной компании в сфере инвестиций. Об этом 25 декабря сообщает Österreich.

Договор был подписан перед Рождеством, название фирмы при этом не сообщается. На новом месте работы годовой доход Курца оценивается в 500 тыс. евро. На посту канцлера Курц получал около 270 тыс. евро в год.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики. Данное решение он принял после рождения сына.

18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера депутатской неприкосновенности, для завершения антикоррупционного расследования. Экс-главу правительства заподозрили в пособничестве взяточничеству.