Иркутск, 25 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Потребительские цены на товары и услуги в Приангарье за ноябрь выросли на 1,2%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что индекс потребительских цен на товары составил 101,2%, на продукты питания (без алкогольных напитков) — 101,4%.

Инфляция

Алкогольные напитки не дорожали, а вот непродовольственные товары стали дороже, в среднем, на 101,3%, а платные услуги на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2021 года оборот розничной торговли в Иркутской области составил 378,9 млрд. рублей, 110,4% к соответствующему периоду 2020 г. в сопоставимых ценах. Оборот общественного питания составил 14,3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 133%.

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