Москва, 25 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Планировавшийся на 25 декабря запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с военного космодрома «Плесецк» перенесён. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

(сс) Mil.ru Ангара-А5

По данным издания, пуск должен состояться до конца 2021 года. Причина переноса старта не сообщается.

Первоначально старт планировался на 23 и 24 декабря, однако дважды задерживался на сутки. Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщили, что 24 декабря запуск был перенесён из-за сбоя в работе стартового комплекса.

Ракеты семейства «Ангара» формируются по модульному принципу. Использование разного числа универсальных модулей позволяет получать носители от лёгкого до тяжёлого класса.

«Ангара-А5» стала первой российской тяжёлой ракетой, разработанной в постсоветский период. Первый испытательный пуск состоялся в декабре 2014 года, второй — в декабря 2020 года.

Предстоящий запуск и два последующих старта, которые запланированы на 2022 год, должны завершить программу испытаний. С 2023 года начнутся серийные запуски. Планируется, что ракеты «Ангара-А5» будут использоваться для вывода на орбиту тяжёлых спутников, а также запусков нового российского пилотируемого корабля «Орёл».