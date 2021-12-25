Иркутск, , 14:01 — REGNUM Поскольку традиционными блюдами новогоднего стола являются салаты оливье, «Мимоза» и сельдь под шубой, в Иркутскстате подсчитали, насколько увеличилась их стоимость в 2021 году.

Салат KRiemer

Так, покупка основных ингредиентов для приготовления этого блюда жителям Приангарья обойдется в 439,87 рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году. Стоимость набора продуктов для салата «Селедка под шубой» увеличилась на 17,8% и составила 212,7 рублей. Для приготовления салата «Мимоза» и вовсе необходимо будет потратить 274,5 рубля, на 32% больше, чем год назад.

«Увеличение стоимости данных блюд обусловлено прибавкой в цене всех компонентов. Так, значительней всего подорожали свекла и картофель — в 1,5 раза по сравнению с ноябрём предыдущего года. Морковь увеличилась в цене на 25%, консервы рыбные — на 22%, яйца — на 21%, майонез — на 14%, репчатый лук — на 12%, маринованные овощи и варёная колбаса — на 9%, сельдь соленая — на 7%», — отмечают статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за год стоимость набора ингредиентов для салата оливье выросла на 17,9%.

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